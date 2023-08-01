İstanbul Esenyurt'ta, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana gelen saldırı sonucunda, cumartesi günü saat 00.15 sıralarında gerçekleşen olayda, iki kişi hayatını kaybetti ve bir kişi ağır yaralandı. Mağdurlardan 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen, saldırıda hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ağır yaralandı.

Polis, olayla ilgili olarak toplamda 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri olan Murat Özer, ayağından yaralı olarak yakalandı ve emniyet yetkilileri tarafından işlemleri gerçekleştirildikten sonra sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Murat Özer, adliyede savcılık ifadesine katıldı.

Murat Özer, saldırıda "Nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda, şüpheli Murat Özer, tutuklanma talebiyle mahkemeye yönlendirildi ve hakimlik tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ederken, diğer gözaltındaki şüphelilerin durumu da yakından takip edilmekte.