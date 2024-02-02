Esenyurt’ta 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 12 vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Bulut Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 12 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile tahliye edilirken dumandan etkilenen 9 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Tedbir amacıyla sokak güvenlik şeridi ile kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılırken yangın anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.