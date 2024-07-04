İstanbul Esenyurt’ta komşusunun apartman önüne park edilen atık toplama aracından rahatsız olan adam, hakaretler ederek yerde bulduğu taşları binaya fırlattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun apartman kapısı önünde park halindeki atık toplama arabasından rahatsız olan şahıs, komşusu ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra sokak ortasında bağırarak hakaretler savuran adam, yerde bulduğu taşları daireye doğru atmaya başladı. Adamın yakınları olaya müdahale etmeye çalışırken o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.