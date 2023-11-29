Kulaca mahallesinde meydana gelen olayda eski eşini bıçakla yaralayan adam yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı hakkında mahkeme kararını verdi.
Olay kırsal Kulaca mahallesinde meydana geldi. Kenan Ö., ayrıldığı eşi Merve Y. İle yolda denk geldi. İki kişi arasında çıkan tartışma alevlendi. Öfkeli eski eş Kenan Ö., Merve Y.'yi karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan Kenan Ö. Jandarma ekiplerince yakalandı.
Ameliyata alınan kadının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen Kenan Ö. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HABER MERKEZİ