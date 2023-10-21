Bursa'da yaşanan olayda, Ülkü Akdemir (39), eski kayınpederi H.A.'yı darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılmıştı. Akdemir, velayeti kendisinde olan 3 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen eski eşi Refik Altın'ı (50) üzerine tiner dökerek 2 kez bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Bu vahim olayın yargılandığı davada, Akdemir'in suçunu kabul ettiği bir itirafta bulundu.

Ülkü Akdemir, mahkemede, "Eski eşimi öldürme kastıyla hareket etmedim ama olayın ardından çalışanına 'Öldü mü?' diye mesaj attım" dedi.

Olayın kökeni, 5 yıl önceki evliliğiyle başladı. Akdemir, Refik Altın ile ikinci evliliğini yapmış, bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak 2 yıl önce bu evliliği sona erdirmiş ve çocuğun velayeti kendisine verilmişti. Bu ayrılığın ardından eski kayınpeder H.A., oğluna ait evrakları almak için Akdemir'in evine gitmiş ve bir tartışma başlamıştı. Bu tartışma sonucunda H.A. darbettiği iddiasıyla Akdemir ve oğlu Ahmet Baran Yıldırım gözaltına alınmış, Yıldırım tutuklanmış, Akdemir ise ev hapsine çarptırılmıştı.

Ülkü Akdemir'in tutuklu bulunduğu süreçte, kızı P.A.A. da evden çıkamamıştı, çünkü annesi ev hapsindeydi. Kızının yaşadığı travmanın üzerine, Akdemir ve eski eşi Refik Altın arasında bir başka olay meydana geldi. 5 Ağustos'ta, hafta sonu tatili için kızını almaya gelen Refik Altın ile Akdemir arasında bir tartışma başladı ve bu tartışma şiddete dönüşmüştü. İddiaya göre, Akdemir tineri kullanarak Altın'ı bıçaklamıştı. Bu saldırının ardından Akdemir tutuklanmış ve kızı P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Akdemir'in savunmasında, eski eşinin 3 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu düşündüğünü ifade ettiği, bu nedenle aralarındaki tartışmanın büyüdüğünü ve tinerle bıçakladığını belirttiği görülüyor. Akdemir, "Eski eşimin kızıma cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Aramızdaki tartışma büyüdü. Ben de yüzüne tiner atıp 2 defa bıçakladım. 14 Mayıs’ta da kendisinden şikayetçi olmuştum. Olayın ardından Refik’in çalışanına, 'Refik daha ölmedi mi?' diye mesaj attım ama kendisini öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Eski eşi Refik Altın ise suçlamaları reddederek, cinsel istismar iddialarının ispatlanamayacağını savundu. Altın, "Kızımı olay günü yanımdaki personelim ile almaya gittim. Bu kadın yüzüme tiner atıp beni bıçakladı. Uzun süre hastanede kaldım ve ameliyat edildim. Cinsel istismarla ilgili elinde kanıt yok. Kendisinden şikayetçiyim" şeklinde ifade verdi.

Mahkeme heyeti, Akdemir'in tutukluluğunun devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.