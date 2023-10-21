Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de düzenlenen Kahire Barış Zirvesi'nde önemli bir konuşma yaptı. Fidan, uluslararası hukuk çerçevesinde politika izlemeye vurgu yaparak, bu politikalara ısrarla devam edilmesinin sorunun çözümüne engel teşkil ettiğini ifade etti. Ayrıca, bu tür politikaların uluslararası değerlerin erozyona uğramasına ve sahadaki gerçeklerin çarpıtılmasına yol açtığını belirtti.

Fidan, masum insanların Gazze'de öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu ve Filistin'in yaşadığı acının normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Koşulsuz bir şekilde bu tür olayları kınamanın önemli olduğunu ifade etti ve uluslararası toplumu daha etkili eylemler ve mesajlar vermeye çağırdı.

Dışişleri Bakanı, İsrail'in bazı ülkelerin güvenliğini tehdit etme pahasına hareket ettiğini ve Filistin'e yönelik bir öfke ve baskı uyguladığını belirtti. Ayrıca, İsrail'e sağlanan yardımların işgali genişletmek dışında bir işe yaramadığını ve bu sistemin bir hata olduğunu ifade etti.

Fidan, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Müslüman ve Hristiyan kutsal değerlere saygı göstermediğini ve Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşim politikalarını sürdürdüğünü vurguladı. Terörle mücadele bahanesi altında bu politikaları sürdürdüğünü ve Filistinlilere yapılan haksızlıkları normalleştirmeye çalıştığını ifade etti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;