Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de düzenlenen Kahire Barış Zirvesi'nde önemli bir konuşma yaptı. Fidan, uluslararası hukuk çerçevesinde politika izlemeye vurgu yaparak, bu politikalara ısrarla devam edilmesinin sorunun çözümüne engel teşkil ettiğini ifade etti. Ayrıca, bu tür politikaların uluslararası değerlerin erozyona uğramasına ve sahadaki gerçeklerin çarpıtılmasına yol açtığını belirtti.
Fidan, masum insanların Gazze'de öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu ve Filistin'in yaşadığı acının normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Koşulsuz bir şekilde bu tür olayları kınamanın önemli olduğunu ifade etti ve uluslararası toplumu daha etkili eylemler ve mesajlar vermeye çağırdı.
Dışişleri Bakanı, İsrail'in bazı ülkelerin güvenliğini tehdit etme pahasına hareket ettiğini ve Filistin'e yönelik bir öfke ve baskı uyguladığını belirtti. Ayrıca, İsrail'e sağlanan yardımların işgali genişletmek dışında bir işe yaramadığını ve bu sistemin bir hata olduğunu ifade etti.
Fidan, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Müslüman ve Hristiyan kutsal değerlere saygı göstermediğini ve Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşim politikalarını sürdürdüğünü vurguladı. Terörle mücadele bahanesi altında bu politikaları sürdürdüğünü ve Filistinlilere yapılan haksızlıkları normalleştirmeye çalıştığını ifade etti.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Şu an Filistin'deki durum bir tarjedi, hep öyleydi ancak şimdi daha da kötüleşiyor. Bunu kınamada koşulsuz olmalıyız. İsrail'in sözde zaferlerinin uzun dönemde güvenlik sağlamayacağı onlara anlatılmalı. İsrail bazı ülkelerin güvenliğini açık çek olarak kullanıyor.
İsrail'e yapılan askeri yardımlar işgali derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor.
Filistin'in acısı normalleştiriliyor. Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. İsrail Gazze'de 2 bin kişiyi hapiste tutuyor. Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir. Adil bir çözüm bulunmalı. Türkiye çatışmaların durmasını ve Gazze'ye koşulsuz insani yardım gönderilmesini istiyor.
İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı. Daha ötesi bir garantör mekanizması olmalı. Türkiye onurlu, adil ve güvenli bir gelecek içn çalışıyor ve bu zirve için Mısır'a teşekkür ediyor."