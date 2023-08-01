Bursa'da, okul müdürü olan eski karısı Yasemin Ağır (45) ve onun arkadaşı Yahya Aydın (48) canice bir saldırı sonucu silahla vurularak hayatını kaybetmiş, aynı olayda bulunan Şeyma Ünlü ise yaralanmıştı. Polis memuru Bilal Ağır (49), bu dehşet verici cinayetler ve yaralama suçlarından dolayı yargılanmaya devam ediyor.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık Bilal Ağır'a "tasarlayarak eski eşi öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "olası kastla nitelikli yaralama" suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma, öldürülen kişilerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri ve taraf avukatlarının katılımıyla gerçekleşti.

Mahkeme başkanı, olayda yaralanan Şeyma Ünlü hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporun ellerine ulaştığını açıkladı. Duruşmada söz verilen müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Tutuklu sanık Bilal Ağır ise savunmasını yazılı olarak sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Ağır'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, cumhuriyet savcısının mütalaa hazırlaması için süre tanıdı ve duruşmayı eylül ayına erteledi.

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır ve arkadaşı Yahya Aydın, bulundukları aracı durduran polis memuru Bilal Ağır tarafından acımasızca silahla vurularak hayatlarını kaybetmiş, olay yerinde bulunan Şeyma Ünlü ise yaralanmıştı. Dehşet verici olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş ve Bilal Ağır, polise teslim olduktan sonra tutuklanmıştı.