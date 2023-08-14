Kocaeli’de geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitiren eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ailesini, çoluğunu çocuğunu tanırım. Dolayısıyla bir siyasi arkadaşlığın, dostluğun ötesinde kardeşimi kaybetmiş gibi hissediyorum" dedi.

Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, dün akşam geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Son genel seçimde Kocaeli’den 2. sıra milletvekili adayı gösterilen Şanbaz Yıldız, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’na bağlı olarak 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Bu görevlendirilme ile Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa ve Bilecik’ten sorumlu olacağı öğrenilen Yıldız’ın cenazesi bugün yakınları tarafından alınarak Yahya Kaptan Merkez Camii’ne getirildi. Cenazeye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanı sıra, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve 7. Bölge Koordinatörü Cumali Durmuş, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP MYK Üyesi Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM eski Başkanvekili Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda

vatandaş katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yıldız’ın eşine sarılarak teselli etti. 6 çocuk babası Yıldız’ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kent Mezarlığı’na götürüldü.

"Kardeşimi kaybetmiş gibi hissediyorum"

Çok üzgün olduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şanbaz Yıldız, benim çok eski tanıdığım biri. Ben Kocaeliliyim biliyorsunuz. Nerdeyse rahmetli ağabeyimin il başkanlığı döneminden tanıdığım insanlardan biri. Ailesini, çoluğunu çocuğunu tanırım. Dolayısıyla bir siyasi arkadaşlığın, dostluğun ötesinde kardeşimi kaybetmiş gibi hissediyorum birincisi bu. İkincisi bir dava arkadaşımı, il başkanımızı kaybettik. Yeri çok zor doldurulacak bir arkadaşımızı kaybettik. Son derece fedakar, insanları kırmayan, incitmeyen, saygı gösteren, saygı timsali bir insandı. Allah mekanını cennet etsin inşallah, cennette buluştursun. Gerçekten yeri zor dolacak bir kardeşim" dedi.