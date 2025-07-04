Letonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belçika ve Türkiye’nin Ukrayna için insansız hava aracı satın alacağı ve bu kapsamda insansız hava aracı koalisyonuna katılacağı bildirildi. Söz konusu koalisyon, Letonya’nın öncülüğünde kurulmuş olup yaklaşık iki düzine ülkenin katılımıyla faaliyet gösteriyor. Açıklamada, Belçika ve Türkiye’nin Kiev yönetimine ortak İHA desteği taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Letonya’nın öncülüğünde organize edilen insansız hava aracı koalisyonu, Ukrayna’ya bu yıl içinde 2.75 milyar avroluk İHA desteği sağlamayı hedefliyor. Bu girişimle birlikte Ukrayna ordusunun sahadaki keşif ve saldırı kapasitesinin artırılması, Rusya’nın sürdürdüğü işgale karşı direncin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Letonya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Belçika ve Türkiye’nin koalisyona dahil olmasıyla birlikte Ukrayna’ya yönelik ihtiyaç duyulan İHA sistemlerinin ortak finansmanla sağlanacağı belirtildi.

Koalisyon ülkelerinin, İHA üretimi ve tedarikinde iş birliği yaparak Ukrayna’ya daha hızlı ve etkili yardım ulaştırmayı hedeflediği bildirildi. Üyeler arasında Ukrayna’nın yanı sıra Avustralya, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Çekya, Danimarka, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Yeni Zelanda ve son olarak Türkiye ile Belçika’nın da yer aldığı kaydedildi. Bu inisiyatif, yalnızca mevcut sistemlerin tedarik edilmesini değil, aynı zamanda insansız hava aracı üretiminin sanayileşmesini ve savaş alanında teknolojik üstünlük sağlayacak yerli kapasitenin geliştirilmesini de hedefliyor.