21.Dönem Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, Türkiye’de yoksulluğun derinleşmekte olduğunu, insanların psikolojilerini bozulduğunu ve asgari ücret ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 10 Aralık'ta başlayacak olan 2025 yılı asgari ücret belirleme toplantıları öncesinde bir açıklamada 21. Dönem Edirne Milletvekili Şadan Şimşek'ten geldi. Şimşek, yazılı açıklamasında, asgari ücretin en az 33 bin lira, emekli aylığının ise 30 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Yoksulluğun derinleştiği her geçen gün sosyal ve kültürel dengelerin bozulduğuna dikkati çeken Şadan Şimşek, "İnsanlarımızın psikolojisi bozulmakta, antidepresan ilaç kullanım sayısı her geçen gün artmaktadır. Yoksulluk geleceğimiz olan çocuklarımızın beslenmesi başta olmak üzere, sağlık ve eğitimlerini de etkilemektedir. Bütçenin gelir kalemine baktığımızda toplanan vergilerin; %88 i İşçi ve Emekçimizin maaşlarından kesilen vergi ile tüketicilerin ödediği dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Şirketlerin ödediği vergiler geri kalanı oluşturmaktadır. İşçinin, emekçinin hakkını savunmakta olan Türk-İş başta olmak üzere sendikalarımızın başkanlarından talep edilen Asgari Ücret tutarı ile ilgili bir açıklama yapılmamaktadır" dedi.

Türkiye'de asgari ücret ve emekli aylık hesaplamaları geçim endeksleri baz alınarak yapılmadığını ifade eden Şimşek, uygulanan ekonomik politikalarına sosyal adalet ilkesi olmadığını savundu.

Ekonomik programın gözden geçirilerek emekli maaşı ve asgari ücret hesaplamalarının 2002 yılında olduğu gibi yapılması gerektiğinin altını çizen Şimşek, yazılı açıklamasında, "İşçi ve emekçi kardeşlerimizin maaşlarından kesilen işsizlik fonu adı altında toplanan vergilerin İşçi ve emekçi kardeşlerimize kullanılması gerekir. İşverene destek ve bütçe açığının kapatılması için kullanılmaması gerekir. Bugün asgari ücret hesaplamalarını yaptığımızda işçi ve emekçi kardeşimizin alması gereken aylık 33 bin TL olması gerekir. En düşük emekli aylığının ise 30 bin TL olarak verilmelidir" ifadelerini kullandı.