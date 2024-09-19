Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olan Eskişehir Rallisi’ni, ETi’nin desteklediği Buğra Banaz & Onur Ahıskalı ikilisi ilk sırada tamamladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5‘inci ayağı, Odunpazarı ESOK Rally 13-15 Eylül tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleşti.

Üç gün boyunca toprak zeminli 11 özel etap ve toplamda 120 kilometre özel etap üzerinden koşulan rallide 63 ekip mücadele etti. Zorlu Esok Rally’de, ETi sponsorluğunda Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz – Gürol Onur Ahıskalı ekibi, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak birinci oldu.

ETi’nin ana sponsorluğunda, Škoda Motorsport tarafından özel olarak üretilen, dünyada sayısız başarıya sahip, 4 tekerlekten çekişli ve 290 beygir gücünde Škoda Fabia Rally2 evo ile yarışan Banaz – Ahıskalı ikilisi aynı zamanda yarışın 4 özel etabında da en iyi zamana imza attı.

2011 yılında ralli sporuna başlayan Buğra Banaz, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sayısız başarılara imza attı. 3 kez gençler, 2 kez önden çeker şampiyonu olan Banaz, 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa‘da yarışmaya başladı. 2017 yılında yarıştığı takımla birlikte Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonu olan Banaz, 2018 yılında ise ülkemizi ralli branşının en üst basamağı Dünya Ralli Şampiyonası’nın Gençler Şampiyonası’nda temsil edip 6‘ncı olarak büyük başarı elde etti. Son olarak 2021 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası’nı 3‘üncü olarak bitiren Banaz, otomobil sporlarına verdiği 2,5 senelik aradan sonra katıldığı ilk yarışta birinciliğe ulaşarak formundan bir şey kaybetmediğini herkese gösterdi.

Asıl hedefi 2025 yılında Türkiye Ralli Şampiyonluğu‘na ulaşmak olan Buğra, bu sene 5-6 Ekim tarihinde Kocaeli Rallisi‘ne de katılarak gelecek sene için hazırlıklarına devam edecek.