Eskişehir'de görev başındayken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Er Umut Bal, şehit oldu. Aslen Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Cuma Bal'ın oğlu olan Umut Bal’ın acı haberi ailesine ulaştırıldı.

Şehidimizin cenazesi, pazar günü öğle namazının ardından Hatay Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Hatay Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Yumuşak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Eskişehir'de görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, hemşehrimiz Umut Bal’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”