Teklife göre, internet sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden konum bilgisi paylaşan küçük işletmelerden 1.750 TL, büyük şirketlerden ise 1 milyon 750 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda lisans ücreti talep edilecek. Bu bedeli ödemeyen işletmelere, lisans ücretinin 10 katı kadar para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımı uygulanacak.

Yaklaşık 6 milyon esnaf ve işletmeyi kapsayan düzenleme, müşteri adresi paylaşımını vergiye tabi hale getiriyor. Harita veya konum bilgisi sunan her türlü paylaşım, lisans ücreti ödemeyi gerektirecek. Özellikle küçük işletmeler, internet üzerinden konum paylaşımı için 1.750 TL ödemek zorunda kalacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, CBS lisans bedeli olarak belirlenen bu düzenleme, Türkiye’deki uluslararası ve yerli şirketleri aynı lisans ücreti ödemeye zorlayacak. Ancak, cezai yaptırımlar yalnızca yerli şirketlere uygulanırken, uluslararası şirketlere yaptırım uygulanmayacağı belirtiliyor.

Düzenleme kapsamında medya kuruluşlarının yanı sıra şirket hatlarından yapılan konum paylaşımları da vergiye tabi olacak. Ayrıca, şirketlerin kendi CBS sistemlerini kurmaları halinde bu da vergiye dahil edilecek.

"ERİŞİMİ KISITLAYABİLİR"

Yasaya ilişkin önceki gün gazetecilere açıklamalarda bulunan Başarsoft Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, bu düzenlemeye ilişkin, “300 milyar dolar cirosu olan Google ile 10 milyon dolar cirosu olan yerli firma neredeyse aynı lisans bedelini ödeyecek. Yabancı firmalar, lisans almazlar ise faaliyet durdurma yapılamıyor, yerli firmalar için ise yapılıyor. Bu da haksız rekabete yol açacaktır ve yerli firmalara zarar verecektir” dedi.

Bu yasanın hazırlanmasında yerli CBS şirketlerinden görüş ve öneri alınmadığını aktaran Küçükpehlivan, “Konum yayımlamaktan kasıt ise ticari işletmelerin web sitesinde adresini harita üzerinde göstermek, Whatsapp da dahil olmak üzere yılda bir kereden fazla konum göndermek/paylaşmak gibi basit kullanımlardan başlamaktadır. Ayrıca televizyon veya gazetelerde yayımlanan haritalı hava durumu, yol durumu vb. gibi bilgiler de bu kanun gereği lisansa tabi ticari faaliyetlerdir. Tüm Türkiye’de üretim yapan bir firma için bedeller bir yıl için çok yüksek rakamlara tekabül etmekte, bu da dolaylı olarak fiyatlara yansıyacağı için konum tabanlı teknolojilerin maliyetlerini arttıracak, erişim imkânlarını kısıtlayacak ve sektöre yük oluşturacaktır. Hesaplanan bedelin 1 yıl değil, en az 5 yıllık lisans bedeli olması önerilmektedir” diye konuştu.