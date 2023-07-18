Bir cep telefonu bayisine giren yabancı uyruklu bir kadın dolandırıcı çetesi, sahte dolarlarla piyasa değeri 26 bin TL olan iki son model cep telefonunu satın alarak esnafı dolandırdı. Olayın ardından iş yeri sahibi Mesut Tiryaki, sahte paraları kuyumcu bir arkadaşına gösterdiğinde gerçeği öğrenerek şok oldu. Tiryaki, diğer esnafları da uyararak, "Bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olalım. Umarım yakalanırlar ve başkalarının canını yakmazlar" dedi.

Cumartesi günü öğle saatlerinde Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, üç yabancı kadın şüpheli, Mesut Tiryaki'nin cep telefonu bayisine geldi. Dolandırıcılar, telefonları beğendikten sonra çevre dükkanları dolaşıp tekrar Tiryaki'nin iş yerine geri döndü. Kadınlar, sahte 900 dolar vererek toplam değeri 26 bin TL olan iki son model telefonu satın aldı. Döviz bürosu bulamadıklarını iddia ederek sahte parayla ödeme yaptıktan sonra dükkandan ayrıldılar. Güvenlik kameraları aynı kadınların farklı bir dükkanda da dolandırıcılık girişimini gösterdi. Mesut Tiryaki dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili konuşan Sarıyer'de işyeri sahibi Mesut Tiryaki, "Üç kadın arkadaş geldi, telefonlara bakıp fiyatlarını öğrendiler. Dolaşmaya gittiler, yarım saat sonra geri geldiler. Yaşlı bir kadın kızlarına telefon alacağını söyledi. İki telefonu beğendikten sonra dolarla ödeme yapacaklarını belirttiler. Alışverişi tamamladıktan sonra paraların sahte olduğunu fark ettim. Bana sahte 900 dolar verdiler. 10-15 dakika sonra yanımdaki esnaf arkadaşa parayı gösterdim. O da anlayamadı. Ancak kuyumcu bir arkadaşıma gösterdiğimde paraların sahte olduğunu söyledi. Bu kadınlar daha önce de dükkanıma gelmişlerdi. Güvenip, dindar olduklarına inandığım için onlara güvendim. Türkçe pek iyi konuşamıyorlardı. Yüksek modellerden iki telefon aldılar ve her biri 13 bin liraydı. Diğer esnaflar da dikkatli olsun, çünkü ben böyle bir hata yaptım. Umarım yakalanırlar ve başkalarını mağdur etmezler" şeklinde konuştu.