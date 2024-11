Kurum tarafından yapılan açıklamada kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarının korunması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Ayrıca, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürülen regülasyon çalışmaları çerçevesinde piyasaya et arzının devam ettiği vurgulandı.

Et ve Süt Kurumu, mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarının piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, et fiyatlarının daha da artacağına dair yapılan spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.