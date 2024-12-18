Ancak, uzmanlar bu yaygın uygulamanın aslında etin daha hızlı bakteri üretmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Etin yıkanmasının, yüzeyde bulunan zararlı bakterileri temizlemek yerine, suyun etin etrafına yayılması sonucu bakterilerin çevreye dağılmasına neden olduğu ifade ediliyor. Bu durum, özellikle mutfak yüzeylerinde ve çevredeki diğer gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile İngiliz Gıda Standartları Ajansı (FSA), etin yıkanmasını önermezken, etin doğru şekilde pişirilmesinin en etkili güvenlik yöntemi olduğunu vurguluyor. Etin iç sıcaklığının yeterince yüksek olmasının, bakterileri öldürerek sağlıklı bir şekilde tüketilmesini sağladığı belirtiliyor.

Yani, etin yıkanması yerine, doğru pişirme tekniklerine ve hijyenik mutfak koşullarına dikkat etmek, gıda zehirlenmesi riskini azaltmak adına çok daha etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.