Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla yenerek önemli bir zafer elde etti.
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic (Sosa dk. 80) Gvardiol, Sutalo, Kovacic (Beljo dk. 80), Modric, Brozovic, Brekalo (Vlasic dk. 63) Pasalic (Majer dk. 63), Musa (Petkovic dk. 63)
Yedekler: Labrovic, Ivusic, Erlic, Vida, Moro, Juranovic
Teknik Direktör: Zlatko Dalic
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail (Kaan Ayhan dk. 86), Hakan, Salih Özcan, Kerem (Kenan Yıldız dk. 86), İrfan Can (Yunus Akgün dk. 65), Barış Alper (Bertuğ Yıldırım dk. 75)
Yedekler: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Barış Alper (dk. 30) (Türkiye)
Sarı kartlar: Brozovic, Barisic, Modric, Petkovic (Hırvatistan), Barış Alper, Uğurcan, Bertuğ, Yunus Akgün (Türkiye)