Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, farklı branşlardan sevilen spor içeriklerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa basketbolunun en üst seviyesi EuroLeague’de üst üste sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe ve dalgalı performansını sürdüren A. Efes karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde 3 Ocak Cuma günü saat 20.45’te oynanacak Türk derbisi Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanıyor.

Ayrıca Serie A’da da başkent derbisi için geri sayım devam ediyor. Roma’nın, 5 Ocak Pazar günü saat 22.45’te Lazio’yu ağırlayacağı Derby Capitolino’da heyecan Tivibu üzerinden S Sport’tan izlenebilecek.