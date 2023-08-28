Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından dolandırıcılar piyasaya çıktı. Farklı şehirlere okumaya gidecek öğrenciler barınma ihtiyacını karşılayabilmek adına ev tutma çabasına girerken Bursalı bir aile dolandırıcıların kurbanı oldu.

Sahibinden.com üzerinden ev arayışına giren Bursalı aile, dolandırıcıların kurbanı oldu. 4 bin lira tutarındaki evi kiralamak isteyen aile, kaparo isteyen ev sahibine parasını yolladı, fakat daha sonra kendisine ulaşmakta zorlandı. Dolandırıldıklarını anlayan aile, soluğu Bursa'da polis karakolunda aldı.

Yaşadıkları süreci tek tek anlatan Bursalı vatandaş şu ifadeleri kullandı;

Kardeşim Afyon'da üniversite kazandı. Ev bakma sürecine girdik. Ev bakarken de sahibinden.com sitesini tercih ettik. İlanlara bakarken 4 bin lira tutarında bir ev gördük. Telefon numarası yoktu. Sadece mesaj yollayabiliyorduk. Mesaj gönderip telefon numarası istedik. Rümeysa Arslan isimli bir kullanıcı, Eren Saraçoğlu isimli bir kişinin telefon numarasını gönderdi. Biz de numaradan bu kişiye ulaştık. Kendisi Afyon'da olmadığını, birkaç güne geleceğini, daireyi Afyon'da üniversite okuyan kızı adına satın aldığını daha sonra kızının mezun olması sebebiyle bu daireyi kiraya vermek istediğini söyledi. Arayanların çok fazla olduğunu da belirtti. Kaparo gönderirseniz ben daireyi size ayırırım dedi. Bizde birkaç gündür daire baktığımız için, o an mantığımıza bir perde düştü, boşluğumuza denk geldi ve 4 bin lira kaparo gönderdik kendisine. Daha sonra Eren Saraçoğlu isimli şahsa ulaşamamaya başladık. Biz başka bir sahibinden hesabından aynı kişiye yazdık. Bu sefer başka bir telefon numarası verildi. Aynı telefon numarasını farklı bir telefon numarasından aradık. Aynı şeyler yine söylendi. Ben şahsa tekrar ulaştım. İlanı kaldıracaktınız diye söyledim. Ama bana düzgün cevap vermediler ve geçiştirdiler. Ertesi gün bir daha baktık ve aynı ilan 3 bin 500 liraya bir kez daha ilana koyulmuş. Ben tekrar iletişime geçmeye çalıştım. Sesimden tanıdı ve telefonu kapattı direkt. Sonra verilen diğer numarayı aradım. Kendisini şahsın oğlu olarak tanıtan bir kişi ben babama söylerim paranızı geri yollar dedi. Göndermek için 10 dakikanız var dedim bende. 10 dakika sonra tekrar aradım. Sonra beni tehdit etmeye başladı. Biz dolandırıcı olduğunu anlayınca Yıldırım'da karakola gittik. Durumu bildirdik. Bizden önce bir kişi daha gelmiş. Kendisi Hatay'dan depremzede. Bursa'ya geliyor. Bursa'da barınmak için yer bulamayınca tanıdıkları tarafından bu ilana yönlendiriliyor. O kişiyi de 7 bin 500 lira dolandırmışlar. Bir güç içerisinde 15-20 kişiyi dolandırmışlar. Görsellerdeki eve göre 4 bin lira normal piyasanın altında kalan bir rakamdı. Ama o bölgede kiralar 3 bin 500 liradan başlıyor 7 bin liraya kadar çıkıyor.