Dün akşam saat 22.00 sularında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, iki aile arasında gürültü nedeniyle çıkan bir tartışma büyüyerek şiddete dönüştü. İddialara göre, aynı binada kiracı olarak oturan iki aile arasında yaşanan bu gerginlik sonucunda olaylar gelişti.

Tartışma sonrasında bir kiracı, ev sahibini arayarak olayları aktardı. Ancak ev sahibi ile yaşanan telefon görüşmesi de tartışma ile sona erdi. Daha sonra kiracı, damadı Selahattin Kaçmazer'i olayı anlatmak için aradı. Kaçmazer, bu bilgiler üzerine ev sahibiyle iletişime geçti ve tepkisini dile getirdi. Ardından, Kaçmazer, kaynanasının yanına gitti.

Kısa bir süre sonra ise Arnavutköy'de yaşadığı belirtilen ev sahibi ve kardeşi olay yerine ulaştı. Taraflar arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında ev sahibi, belindeki tabancayı çıkararak Kaçmazer'e üç el ateş etti. Bu saldırı sonucunda kurşunlar Kaçmazer'in her iki bacağına isabet etti. Ev sahibi ve kardeşi, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaçmazer, olay sonrasında ailesi tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Kaçmazer, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ederken, Kaçmazer'in hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.