Evde ve sokakta kedi beslemek hakkında bilinmesi gerekenler deyince aklınıza basit bir olay gibi çağrışımlar gelebilir fakat kedileri beslemek sanıldığı kadar basit bir olay değildir. Bir kere sokak kedisi ve ev kedisi birbirinden tamamen farklı yetiştiği için beslenme şekillerindeki farklılıklar ve adapte oldukları ortamlara göre farklı yaşam koşullarında hayatlarını sürdürürler.

Kedileri beslemek elbette ki güzel bir şey ama onları beslemek isterken sağlıklarına zarar gelmesini de istemeyiz öyle değil mi? Ev kedisi daha çok alıştığı ortamda yaşayan ve o ortam dışında bir zorluk görmemiş ev hayatına adapte olmuş belirli mamalar ile düzenli beslenmiş hanım hanımcık bakılmış iken sokak kedisi ev olmadan kendi kendine sokakların bin bir tehlikesi arasında bulabildiği her şeyle beslenmektedir.

Ev kedisi için mama, kum, kedi tırmalayıcı ve bunlar gibi birçok malzeme özenle seçilip alınır. Ev kedilerinin beslenme alışkanlıkları genelde düzenli ve alıştıkları mamalar ile kontrol altında tutulur. Sık sık mama değişimi yapılırsa hem çok fazla tüy dökebilirler hem de beğenmedikleri mamayı yemeyebilirler.

Sokak kedileri hayvan sever insanlar tarafından ara sıra mama yiyebildikleri için seçici değillerdir ve buldukları her marka mamayı iştahla yiyebilirler. Ayrıca bu hayvanlar sokakta yaşadıkları için her zaman su ve yemek bulamaz, bazı günler aç kalabilirler. Sadece çöplerden yada hayvan severlerin mama bıraktıkları yerlerden beslenirler. Bu kediler için hayatta kalmak bir hayli zordur.

Evde Kedi Beslemek ve Ev Kedisi Fiyatları

Evde kedi beslemek istiyorsanız birtakım şeyleri göz önünde bulundurmalı ve eve alacağınız kedinin de bir canı olduğunu, onunda sizinle beraber hayatını devam ettireceği gerçeğini detaylıca düşünmeli ve eve kedi almadan önce ona hayatı boyunca bakmak zorunda olduğunuzu bilerek karar vermelisiniz.

Kediniz için veteriner masrafları yapacağınızı ve evde beslemeye başlar başlamaz kedi maması, kedi kumu, ve kedi tuvaleti gibi masraflar yapacağınızı hatta kedi tırmalayıcı ev içinde en gerekli malzeme olduğundan kedi tırmalayıcı almanız gerektiğini söylemeliyiz. Evde kedi beslemek masrafları dışında muhteşem bir duygudur. Kediler evde kimseniz yoksa size dost olur ve siz onu severken mırıldamasıyla size huzur verir. Kalabalık bir aile iseniz evinize yeni bir neşe kaynağı edinmiş olursunuz. Kedi yavrusu alırken sokaktan sahiplenmeniz her zaman için en doğru seçenek olacaktır. Sokakta savunmasız kalmış bir yavruya evinizi açarak hem ona güzel bir yuva verirsiniz hem de kedi besleyerek evinize yeni bir neşe kaynağı edinirsiniz.

Petshop gibi yerlerde hayvanların ticaret amaçlı beslenip, sağlıksız koşullarda hapsedilmesi ve para karşılığı heves uğruna bilinçsizce insanlara satılmasına karşı gelerek, satın almak yerine lütfen sokak kedilerini sahiplenin.

Hiçbir hayvan ticaret malzemesi değildir, onlarında bir hayatı var ve onları kendi yaşam alanlarından ayıran bizleriz. Bu hayvanlar sadece görüntüsü güzel diye devamlı çiftleştirilerek yavruları yüksek fiyatlardan satılıyor. Ülkemizde en çok ticareti yapılan kediler arasında Van kedisi, Scottish, British, İran Kedisi ve Ankara kedisi gibi cins kediler yer alıyor. Kedi satın almayın sahiplenin, sokaklarda ve barınaklarda ilgi ve sevgiye muhtaç kediler varken para verip almayın.

Evde kedi beslemek bir köpek beslemekten daha kolaydır. Kediler mamalarını yer sularını içer tuvalet kaplarına pisleyip üzerini kumla kendileri örterler. Sizden tek beklentileri mama ve su kaplarının düzenli doldurulması ile tuvalette bulunan kumlarının her gün temizlenmesi. Kediyi eve almak değil mesele eve herkes alır, mesele o kediye bakmakta ilgilenmekte.

Kediler İçin Mama Seçimi

Kedilerde insanlar gibi her şeyi yemek zorunda değil, mesela benim kedilerim ilk zamanlar ciğer yemiyordu ne kadar zorladıysam ilk bir sene yediremedim. Her mamayı yediremiyorum kaliteli diye aldığım mamaları yemiyorlar, aksine kalitesiz ucuz mamaları da bayıla bayıla yiyorlar. Buradaki unsur alışkanlıklardan kaynaklı, eğer küçüklükten beri aynı düzende besinler veriyorsanız yeni bir şey denediğinizde yemeyebiliyorlar. Size tavsiyem besin değeri kedinize en uygun mamayı alarak düzenli o mama ile beslemenizdir. Ara ara yaş mama ve ciğer, tavuk gibi besinler zaten verirsiniz.

Beslemek istediğiniz kedi eğer ev içinde değilse ve sokakta yaşıyorsa mamanızın markasına kalitesine bakmaksızın mecburiyetten o mamayı yiyebilir fakat onlarında sağlığı açısından beslemek için lütfen iyi mamalar kullanın.

Evde Kedi Beslerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evinizde yeni bir can varsa artık o eve düzen değişimi gerekir.

Yüksek bir evde oturuyor iseniz, yüksekten düşmesini engellemek açısından önlemlerinizi almalısınız.

Dışarı kaçmasına engel olmak için çıkabileceği her alanı kontrol ederek kapatmalısınız.

Haşere ilacı sıktığınız alanlardan kedinizi uzak tutmalısınız.

Kemikli veya kılçıklı et yedirmekten kaçınmalısınız.

Düzenli olarak iç ve dış parazitlerini ve aşılarını yaptırmalısınız.

Yukarıdaki önemli unsurlar dışında akla gelebilecek birçok madde var fakat genel olarak bu maddelere dikkat ederseniz içiniz rahat eder. Unutmayalım onları evimize alırken hayatlarını bizler yönetiyor, her türlü tehlikeye karşıda bizler koruyoruz.