Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak ile Sedef sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Rahmi Y.(46) yönetimindeki 16 BUM 073 plakalı otomobil ile İlker Y.(27) yönetimindeki 16 ARY 618 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç