Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaret ve temaslar için geldiği Adıyaman’da açıklamalarda bulundu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep’te helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polislere başsağlığı dileyerek, “Dün gece, Hatay’dan Gaziantep’e gitmek için havalanan polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan kahraman pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk’e Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarının, Emniyet Teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı polisimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat’ta başlıyor

Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Buradan bir müjdeyi de gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu’nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruları 15 Şubat’ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan “aile.gov.tr” üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili ise Bakan Göktaş, “Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye’nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk. Psikososyal Destek Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yaşadığı tüm alanlarda depremden etkilenenlerle birebir görüşmeler yaptı ve ihtiyaçlarını tespit etti. 4,1 milyon kişiye Psikososyal Destek Hizmeti sağladık. Ayni yardımların koordinasyonunu sağladık. Ulusal ve uluslararası 88 aynî bağış deposu kurduk. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1,85 milyar Türk Lirası aktardık. Deprem bölgesinde 206 deprem bölgesi dışındaki illerde 94 olmak üzere toplamda 300 sosyal market kurduk. Geçtiğimiz Ekim ayında Çocuk Evleri Sitemizin temellerini atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyaman’ımız için, İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz. Bölgede 14 Mobil Sosyal Market Tırını faaliyete geçirdik. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi kurduk. Aynî bağışlar için hava araçlarıyla 487 sefer tertip ettik. 39 binden fazla yardım tırını aynî yardım depolarına yönlendirdik. Depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmaları, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları ve bir yandan da rehabilitasyonlarına destek olmak amacıyla Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi adı altında sosyal alanlar oluşturduk. Deprem sonrasında profesyonel bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere 1.290 vatandaşımızı farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarımıza yerleştirdik. Depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evini hizmete açtık. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkânı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz Ekim ayında Çocuk Evleri Sitemizin temellerini atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyaman’ımız için, İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz” diye konuştu.