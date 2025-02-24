Ancak bu süreçte stajyer ve çıraklık sigortasıyla çalışmış olanlar kapsam dışında kaldı.

Bu durum, staj ve çıraklık sigortası yapılanların primlerinin emeklilik hesabına dahil edilmemesi nedeniyle ortaya çıktı. Çıraklık ve staj döneminde yalnızca iş kazası ve meslek hastalıkları için sigorta primi ödenirken, emeklilik için gereken malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmediği için bu süreler SGK tarafından emekliliğe sayılmıyor.

Bu durum, özellikle genç yaşta meslek hayatına atılan çıraklar ve stajyerler için büyük bir mağduriyet yarattı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili hükümete düzenleme çağrısında bulundu.

EYT’de Staj ve Çıraklık İçin Yeni Umut! Bakanlık Harekete Geçecek mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yürürlüğe girmesine rağmen, bazı kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmediği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Özellikle stajyer ve çıraklık sigortası mağdurları, kapsam dışında kaldıkları için hak kaybı yaşadıklarını belirtiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu sorunun çözülmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi.

EYT Çıktı Ama Tartışmalar Bitmedi

EYT yasasıyla birlikte yüz binlerce kişi emeklilik hakkı kazanarak maaş almaya başladı. Ancak kapsam dışında kalan staj ve çıraklık sigortası mağdurları, bu sürecin adil olmadığını savunarak hükümetten yeni bir adım bekliyor.

Palandöken’den Staj ve Çıraklık Çıkışı!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stajyer ve çıraklık sigortalarının emekliliğe sayılmadığına dikkat çekerek, bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken’in Açıklaması:

“Stajyer ve çıraklık sigortası yapılan vatandaşların sağlık sigortaları yatırılıyor ancak emeklilik primleri ödenmiyor. Bu nedenle EYT’den yararlanamıyorlar. Bu haksızlık giderilmeli ve kapsam genişletilmelidir.”

Palandöken, yalnızca staj ve çıraklık mağdurlarının değil, tüm çalışanlar arasındaki prim farklarının da düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken’in Norm Birliği Talebi:

“SSK’lılar 7200 prim günüyle emekli olabilirken, Bağkur’lular 9000 prim günü doldurmak zorunda. Bu büyük bir eşitsizlik. Çalışanlar arasında norm birliği sağlanmalı ve tüm kesimler adil şartlarda emekliliğe kavuşmalıdır.”

Bakanlık Yeni Düzenleme İçin Adım Atacak mı?

Staj ve çıraklık mağdurlarının talepleri giderek daha fazla ses getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda yeni bir çalışma başlatabileceği konuşuluyor. EYT kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.