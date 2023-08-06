Türkiye'de Eyyam-ı Bahur'da sıcaklığın da etkisiyle termometreler 40 dereceyi gösterirken, Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık 8 - 9 dereceye düşerek mevsim normallerine dönecek. Önümüzdeki hafta sonu güney Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar yeniden yükselecek.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığının da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.

Prof. Dr. Orhan Şen 4 günlük sıcaklık verilerini paylaştı. Şey paylaşımın da “Bugün Pazar Edirne ve Çanakkale'de yağmur var. Diğer yerler açık. Marmara ve kuzey Ege de Lodos kuvvetli. Batıda aşırı sıcakların son günü yarından itibaren olması gereken derecelere dönecek. İç Anadolu'da pazartesi salı günü de aşırı sıcaklar var. Dışarı çıkmayın. Bugün İstanbul 34 Yarın 32 Salı 30 Çarşamba 28, Ankara Bugün 38 yarın 36 Salı 37 Çarşamba 34, İzmir Bugün 34 Yarın 35 Salı 33 Çarşamba 34, Antalya Bugün 32 Yarın 32 Salı 31 Çarşamba 30." şeklinde belirtti.