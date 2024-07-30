Ezine Belediyesi, ilçenin modernleşmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla bir dizi önemli projeyi hayata geçiriyor. Belediyenin yürütmekte olduğu çalışmalar, ilçenin çeşitli alanlarında kapsamlı iyileştirmeler ve yenilikler getiriyor.

Ezine Belediyesi, şehir merkezindeki Kent Meydanı’nın yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında, modern mimari anlayışıyla tasarlanmış yeni bir meydan inşa ediliyor. Bu meydan, sosyal etkinlikler, kültürel aktiviteler ve çeşitli toplumsal etkinlikler için önemli bir merkez haline gelecek. Kent Meydanı’nın tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşların sosyal yaşam alanlarının çeşitlenmesi ve şehirdeki etkinliklerin artması bekleniyor.

Doğayla iç içe vakit geçirebilme imkanı sunan M. Talat Çelikbaş Erenler Mesire Alanı’nda da önemli düzenlemeler yapılıyor. Belediyenin gerçekleştirdiği bu çalışmalarda, mesire alanının altyapısı yenileniyor ve çeşitli sosyal donatılar ekleniyor. Yeni yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve çocuk oyun parkurları ile mesire alanı, hem yerli halk hem de ziyaretçiler için daha cazip bir mekan haline getiriliyor.

Ezine Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla Anfi Tiyatro Alanı’nda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştiriyor. Tiyatro alanı, modern teknolojilerle donatılarak, açık hava etkinlikleri için uygun bir hale getiriliyor. Bu düzenlemeler, ilçedeki sanat ve kültür etkinliklerinin çeşitlenmesini ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Çevre yönetimi ve atık yönetimi konularında önemli bir adım atan Ezine Belediyesi, Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun yapımına devam ediyor. Bu istasyon, ilçede oluşan atıkların daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunacak. Atıkların toplanması ve taşınması sürecinde sağlanacak iyileştirmeler, hem çevre hem de halk sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğuracak.

Ezine’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz hattı yapım çalışmaları da sürüyor. Bu projeyle, sanayi bölgesindeki işletmelere güvenilir ve kesintisiz enerji temin edilmesi hedefleniyor. Doğalgaz hattının tamamlanması, bölgedeki sanayi yatırımlarının artırılmasına ve üretim kapasitesinin genişletilmesine imkan tanıyacak.