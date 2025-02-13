AK Parti, yangın mevzuatını gözden geçirerek yeni bir yasal düzenleme için hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda, tedbirler değerlendirilecek. Kamu kurumları, oteller ve fabrikalar gibi yerlerde acil müdahale yöntemleri geliştirilecek. Yangına müdahale konusunda yeni personeller yetiştirilecek ve bu alanda yangın eğitim merkezleri kurulacak. Kamu ve özel sektörde, yangına ilk müdahale ve erken müdahale konusunda eğitimli personel bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca, kurumlarda erken uyarı sistemlerinin bulunması da zorunlu olacak ve buna uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanması planlanıyor.

Klasik yangın söndürme yöntemlerinin yerine, AFAD benzeri merkezi bir itfaiye teşkilatı oluşturulacak ve daha gelişmiş yangın söndürme modelleri geliştirilecek. Yeni tedbirler de hayata geçirilecek.

Denetim Yetkileri Gözden Geçirilecek

Kartalkaya’daki otel yangınının ardından, denetim ve yetki sorumlulukları yeniden düzenlenecek. Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelerin denetim, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenecek.

Denetim Eksikliklerine Yönelik Cezalar Artırılacak, Yeni Cezalar Belirlenecek

Yangınlarda sorumlu bulunan kurum ve kişilerin, denetim ve yetki görevlerini yerine getirmeyen, zafiyet gösterenlere yönelik mevcut idari ve hapis cezaları artırılacak ve yeni ceza türleri getirilecek.

‘Los Angeles Yangını İnceleniyor’

Amerika’nın en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirilen, 7 Ocak’ta başlayıp ay sonuna kadar devam eden Los Angeles’taki yangınlar da inceleniyor. Yangına müdahale yöntemleri ve alınan önlemler değerlendiriliyor.

Kartalkaya’daki otel yangınının tüm ayrıntılarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyon, üç aylık süre zarfında hazırlayacağı raporunda yer alacak tespit ve önerilerini yeni yasal düzenlemede dikkate alacak.