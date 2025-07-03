Bu veriler beklentilerin altında kalınca piyasalarda olumlu tepki oluştu. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günü %0,39 artışla 10.228 puandan kapattı. Döviz kurları yatay seyretti ve TCMB’den faiz indirimi beklentileri yükseldi. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti, işsizlik oranı %4,1’e düştü. Bu durum, FED’in faiz indirimi ihtimalini azalttı ve altın fiyatlarında satış baskısı yaratırken, altının gram fiyatı iç piyasada 4.260 TL’ye geriledi.

İki yıllık gösterge tahvil faizi ise günlerdir süren düşüş trendinin ardından sınırlı bir yükselişle 39,94 seviyesine çıktı. Piyasalarda TCMB’nin 24 Temmuz’daki toplantısında 300 baz puan veya üzeri faiz indirimi beklentileri konuşulmaya başlandı. Bu beklentiyle BİST 100 endeksinin kısa vadede 10.500 puana yükselme ihtimali gündemde. Olası geri çekilmelerde ise 10.000 seviyesi kritik destek olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcıların para girişi ve işlem hacmi artışı devam ederken, dolar bazında BİST 100 endeksinde yukarı yönlü potansiyel olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede 270 dolar ve 297 dolar seviyelerinin 10.800 ve 11.500 puan hedeflerini işaret ettiği ifade ediliyor. Ekonomi dışı risklerde artış olmaması ve enflasyondaki gevşemenin sürmesi durumunda, faiz indirimi beklentileriyle bu seviyelerin kısa vadede izlenebileceği görüşü hakim.

Aylık enflasyondaki iyileşmenin olumlu olduğu belirtilirken, yurt içi talepteki dengelenmenin dezenflasyon sürecine katkı sağlaması bekleniyor. Bu nedenle Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında temkinli şekilde 250-350 baz puan arasında faiz indirimi yapması bekleniyor.