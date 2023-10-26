Merkez Bankası, son dakika açıklamasıyla faiz kararını duyurdu. Politika faizini 500 baz puanlık bir artışla yüzde 35'e yükseltme kararı aldı. Bu gelişme, ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Merkez Bankası, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine çıkarmıştı. Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada politika faizindeki bu artışa karar verildi.

Merkez Bankası'nın aldığı bu faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ardından yükseliş eğiliminde. Gram altın, önceki kapanışının üzerinde işlem görerek 1.798,19 liradan alınıp 1.798,52 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 11.949,00 liradan alıcı bulurken 12.077,00 liradan satılıyor. Yarım altın, önceki kapanışın üzerinde işlem görerek 5.993,00 liradan alınıp 6.063,00 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise son kapanışının altında işlem görüyor, 2.987,00 liradan alınıp 3.032,00 liradan satılıyor. Tam altın ise 11.738.6 alış ve 11.972.19 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Dolar/TL kuru ise son kapanışını 28.1404 TL'den gerçekleştirdi. Dolar, alış fiyatı 28.1363 lira ve satış fiyatı ise 28.1447 lira seviyesinden işlem görüyor.