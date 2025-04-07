Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu Çocuk Tiyatrosu Birimi tarafından hazırlanan “Fareli Köyün Müzisyenleri” isimli oyun ilk gösterimi yapıldı.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu Çocuk Tiyatrosu Birimi tarafından hazırlanan “Fareli Köyün Müzisyenleri” isimli oyun ilk gösteriminde izleyicilerden tam not aldı.
6 Nisan 2025 Pazar günü Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna, çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Öney Olcaytu'nun yönettiği oyun, büyük alkış aldı.
Fareli Köyün Müzisyenleri, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15.00'te Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde yeniden izleyicilerle buluşacak.
Kaynak: İGF