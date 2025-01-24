2024 yılından itibaren bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan FAST Ödeme İste Katman Servisi, eklenen yeni özelliklerle kurumsal kullanıcılar için de erişilebilir hale getirildi. Bu güncelleme ile servis, işletmeler arası ödemelerde kullanılabileceği gibi, işletmelerin bireysel kullanıcılarla gerçekleştirdiği işlemlerde de "ödeme iste" talebini başlatmalarını sağlayacak.

Bunun yanı sıra, FAST Ödeme İste Katman Servisi'ne tüm ödeme türlerinde "kısmi ödeme" ve "erken ödeme" seçenekleri ile kurumsal kullanıcıların başlattığı ödemelerde "ödeme erteleme" fonksiyonları eklendi. Merkez Bankası, bu yeni özelliklerin 18 Ocak 2025'ten itibaren kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

TCMB, tarafından yapılan basın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"7/24 anlık ve güvenli para transferi imkânı sunan FAST Sisteminde, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından oluşan katılımcıların sayısı 2024 yılında 42’ye çıkmıştır. Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi 2024 Aralık ayında günde ortalama 13,8 milyon olarak izlenmiştir.

FAST Sistemi, katmanlı servisler ile kullanıcıların ödemelerini kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Katman servislerin birlikte çalıştığı yenilikçi teknolojiler ise ödemeler alanında rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır"