Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekizli hakem Helder Malheiro oldu.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray, saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Helder Malheiro oturacak. AVAR’da da Ömer Faruk Turtay, Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Ceylan görev yapacak.