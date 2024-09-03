Fatih’te alkollü bir mekanda 1 kişinin hayatını kaybettiği kadınlara yan bakma meselesinden çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Fatih’teki alkollü bir mekanda 1 Eylül saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul’a gelen H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 kişiyle H.O ve ağabeyi Z.O arasında kadınlara yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavgaya mekanın güvenlik görevlisi U.Y de dahil olmuştu. U.Y, 3 arkadaşı darp ederek dışarı çıkarmış, bu sırada H.O. masadan aldığı bıçakla H.L.T.’yi bıçaklamıştı. Yaralı hayatını kaybederken, 3 şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise “H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti” iddiasının doğru olmadığı; iddiaların provokasyon amaçlı olduğu belirtilmişti.

7 kişi gözaltına alındı

Kavga ile ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri kavgaya karışan 7 şüpheliyi tespit etti. 7 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrı masalarda oturan iki grup arasında tartışma başladığı, kısa süre sonra tartışmanın alevlendiği ve kavgaya dönüştüğü görülüyor. Çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı, grupların dışarı çıkartıldığı bu sırada bir kişinin masadan bıçakladığı görüntülere yansıyor. Görüntülerde kavganın dışarıda da devam ettiği görülüyor.