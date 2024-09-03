Fatih’te 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlen Yaz Spor Okullarında, 9 branşta 7 bini aşkın öğrenci eğitim aldı.

Fatih Belediyesi tarafından ilçedeki genç nüfusun spora olan ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları sona erdi. 1 Temmuz tarihinde başlayan dersler, 31 Ağustos tarihinde tamamlandı. Yaz Spor Okullarında antrenörler tarafından yetenekleri keşfedilen öğrenciler branşlarında uzman sporcu haline gelirken, 7 bini aşkın öğrenci eğitim aldı.Yaz Spor Okullarında basketbol, voleybol, futbol, yüzme, kano - kürek, optimist yelken, okçuluk , badminton ve değerler eğitimi olmak üzere toplam 9 branşta eğitim verildi. Katılım sağlayan öğrencilere tişört, şort ve çanta gibi spor malzemeleri Fatih Belediyesi tarafından karşılandı.

“Fatih’in gençleri için çalışmaya devam edeceğiz”

Yaz Spor Okulları kapanış programına katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan “ Bu yıl spor okullarımızda zaman geçiren çocuklarımızın, sadece sportif başarıları değil gösterdikleri azim ve heyecan, bizleri çok memnun etti. Bu başarıların arkasında emeği geçen ailelerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Fatih’in gençleri için biz her daim çalışmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.