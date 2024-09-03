Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Camili’de mevcut Resmi Daireler Kampüsü’nün yanında inşa edilen yeni adliye binasının yapımı öncesinde güçlü bir altyapı için mesaiye başladı ve bölgede mevcut yağmur suyu altyapısının kapasitesini iki katına çıkarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni yerleşim yerleri ve gelişmekte olan bölgelerde revizelere giderek hatların gelişmesini sağlıyor. Bu çerçevede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Camili Mahallesi’nde Resmi Daireler Kampüsü’nün hemen yanına inşa edilecek yeni adliye binası için devreye girdi. Proje alanında 35 metrelik duble yol altında yer alan 1 metrekarelik 3 gözlü yağmur suyu menfez büyütülerek 2,5x2,5 metre ebatlı yeni menfez 4,5 metre derinlikte yer alan 1400 santimetre çaplı mevcut yağmursuyu hattına bağlanıyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Camili Mahallesi’nin büyük bölümü ve yeni inşa edilen Adliye Sarayı’nı altyapısına yetecek çapta bir altyapı inşa ediliyor. Yağmur suyu hatlarının kapasitesini artıran bu çalışmayla sorunsuz çalışan hat, bölgeye uzun yıllar hizmet edecek. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Camili Mahallesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve yeni inşa edilen Adliye Sarayı’na hizmet veren yağmur suyu hattının kesiti iki katına çıkartılarak mevcutta yer alan 1400 santimetre çaplı yağmur suyu drenaj hattıyla çark deresine deşarjı kusursuz hale getirilmiştir” denildi.