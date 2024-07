İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Fatih Camii'nden Saraçhane'ye yürüyüş düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşe mehteran takımı da eşlik etti. Saraçhane Parkı'ndaki programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Cennet vatanımızı emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat, bağımsız Türkiye’den zerre geri adım atmayacağız. Biz bu ülkeyi bırakmayacağız. Ne dün, ne bugün ne de ebediyen” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Fatih Camii'nde toplanan çok sayıda vatandaş, Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti. İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Bayraktar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe mehter takımı da eşlik etti. Marşlar söyleyen vatandaşların Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş dron ile havadan görüntülendi.



Selçuk Bayraktar: "Ben böylesine aziz bir milletin ferdi olduğum için büyük gurur duyuyorum"

Yürüyüşe katılan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "15 Temmuz, milletimizin egemenliğini ve bağımsızlığını hiçbir şer güce, hiçbir şer odağa teslim etmeyeceğinin en büyük temsili yegane sembolü. Ben böylesine aziz bir milletin ferdi olduğum için büyük gurur duyuyorum. Bu yolda canını gözünü kırpmadan feda etmiş şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize de minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Bayraktar ise, "Aynı şekilde aynı sebeplerle biz bugünü ve 8 yıl önce yaşananları daha çok anlamalı ve anlatmalıyız. Bizden sonra gelenlerin bu bilinçle ülkelerini savunmaya, korumaya devam etmelerini sağlamak için bu çok önemli diye düşüyorum" ifadelerini kullandı.



Yürüyüşün ardından Saraçhane Parkı'nda program düzenlendi

Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Saraçhane Parkı’nda program düzenledi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, bazı AK Parti milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da Beştepe'deki konuşması da ekranlara yansıtıldı.



"Cennet vatanımızı emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat, bağımsız Türkiye’den zerre geri adım atmayacağız"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan Saraçhane Parkı’ndaki programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün 15 Temmuz’un yıl dönümü. Alçak darbe girişiminin 8. yılında Saraçhane Meydanı’nı dolduran her bir kardeşimi selamlıyorum. Bunu unutmamanız, bunu hatırlamanız, bu ruhu muhafaza etmeniz her şeyden kıymetli. Vatanımızın selameti, milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden şehitlerimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. O gece, vatanına, devletine, ezanına, bayrağına sahip çıkan, ölümü öldüren hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Millet olarak çok sınandık, çok badireler atlattık. Öyle zor zamanlardan geçtik ki tüm zorluklara, tüm sıkıntılara kahramanca göğüs gerdik. Adımızı tarihe, şanla ve şerefle yazdık. Gün geldi ‘Çanakkale geçilmez’ dedik. Gün geldi, ‘Sakarya’yı aşılmaz’ kıldık. Dumlupınar’da setleri yıktık, geçtik. İstikbalimizin hedef alındığı 15 Temmuz gecesi hainlerin yüzünde tokat olduk., patladık. Hep birlikte ellerimizde bayraklar, yüreklerimizde imanımızla tek yürek olduk, meydanlara aktık. İktidarıyla, muhalefetiyle meclisimizde tarihe altın harflerle yazılacak bir duruş sergiledik. Milli iradenin, demokrasinin, vatan ve millet aşkının destanını yazdık. Nice kahramanlık öyküsünün yazıldığı karanlık gece de son sözü toplar, tüfekler değil, iman dolu göğüsler söyledi. Cennet vatanımızı, emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat, bağımsız Türkiye’den zerre geri adım atmayacağız. Biz bu ülkeyi bırakmayacağız. Ne dün ne bugün ne de ebediyen” ifadelerini kullandı.



"15 Temmuz’da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planı bir gecede millet tarafından bozulmuştur"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise yaptığı konuşmada, “Ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz’un 8. yılında yine aynı duygularla, birlik ve beraberlik ruhuyla 15 Temmuz direnişinin en şanlı meydanlarından bir tanesi olan Saraçhane Meydanı’nda sizlerle bir araya geldik. 15 Temmuz birliğimize, bağımsızlığımıza gasp eden hain darbe girişimini püskürten halkımızın yazdığı bir destan günüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; 15 Temmuz’da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planı bir gecede millet tarafından bozulmuştur. Türkiye2nin dört bir yanında, iç Anadolu’da, Karadeniz’de, Doğu Anadolu’da ve Marmara’da ay yıldızlı bayraklarıyla sokaklara inen, meydanları dolduran, milli iradeye canı pahasına sahip çıkan tüm milletimizle birlikte bu zafer başarıldı. Vatan ve bayrak denildiğinde hiç tereddüt etmeden, arkasına bakmaksızın ileriye atılan bir milletin her ferdiyle iftihar ediyoruz. 15 Temmuz destanı, milletimizin tarihinde göğsümüzde şeref madalyası olarak taşıyoruz. Hain darbe girişiminin, Ülkece çok büyük kötülükleri atlattık. Din kisvesi altına bürünmüş, milletimizin sinesine çöreklenmiş, gerçek kimliğini amaçlarını gizlemiş FETÖ şebekesinin milletimize verdiği zararları saymakla bitiremeyiz. Milli ve manevi bütün değerlerimize maalesef kara çaldılar. Kutsal saydıklarımızı maalesef ayaklar altına aldılar. Birliğimize ve beraberliğimize kast ettiler. Darbe teşebbüsü kesinlikle bir işgal girişimiydi. Bunu gençlerin unutmaması gerekir. Allah’a yemin olsun ki; emperyalistlerin bu topraklarda oluşturmaya çalıştıkları bu işgali, bu işgale karşı direnişi ve bu şuuru, onları bu topraklardan söküp atma şuurunu hem biz yaşayacağız hem de gelecek nesillere aktaracağız” dedi.



Bilal Erdoğan 15 Temmuz ruhuna vurgu yaptı

Törende bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 15 Temmuz ruhunun öneminin altını çizerek, "Türkiye'nin 15 Temmuz'daki mücadelesi gerçekten dün gibi taze. O gün o kalkışmayı yapanlar rezil oldular, kaybettiler. Yanı başımızda kuzeyimizde güneyimizde Ukrayna'da savaş, Gazze'de soykırım devam ediyor. Eğer milletçe o geceki ruhu her gün her ay yaşamazsak ve yaşatmazsak darbe kalkışmasıyla yapmazlar belki ama çocuklarımızın geleceğini çalarlar ki farkında bile olmayız. Onun için çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Çocuklarımıza 15 Temmuz, Çanakkale, Gazze dendiği zaman titremesini başarmak zorundayız. 15 Temmuzların unutulmaması şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve o mücadele ruhunun o geceki mücadele ruhunun ilelebet bu topraklarda yaşaması için çocuklarımızı kurtarma seferberliğine hepinizi bu gece davet etmek istiyorum" dedi.

