Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Gökova Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 61 TS 631 plakalı ticari araç ile 48 AS 930 plakalı otomobil nedeni henüz bilinmeyen bir çarpışmaya karıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri olan 48 AS 930 plakalı otomobilde bulunan 1 kadın ve 3 çocuk, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istediler. İhbar sonrasında sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü kadın ve yanındaki 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.