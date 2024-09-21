Süper Lig'in 6. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu sezon ilk kez karşılaşacak olan iki takımın mücadelesinde galip gelen, zirvenin yeni sahibi olacak.

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan dev maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ikinci basamakta.

4' Maximin sol kanattan harika geldi. Ceza sahası içinde Torreira'nın karşısında yerde kaldı. Karar korner.

1' Maximin sol kanattan çalımlarla geldi. Ceza sahasına girip çektiği şut defanstan döndü.

43' SARI KART | Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Kaan Ayhan, topla birlikte ilerleyen Allan Saint-Maximin'e müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36' SARI KART | Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Davinson Sanchez, topla birlikte hızla ilerleyen Edin Dzeko'ya müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

35' Victor Osimhen'in savunma arkasına pasında Mertens'in aşırtması dışarı gitti.

30' SARI KART | Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Yunus Akgün, Dusan Tadic'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

28' GOL | Galatasaray, Dries Mertens'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Victor Osimhen, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

22' Sebastian Szymanski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Jayden Oosterwolde'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Fernando Muslera gole izin vermiyor.

21' Gol | İsmail Yüksek'ten seken topu vole şutuyla karşılayan Torreira'nın uzaklardan şutu kaleci Livakovic'e çarparak kaleye giriyor. Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçiyor.

20' Mertens'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sara'nın şutunu Livakovic çıkardı. Karar korner.

12' Mertens tehlikeli bir noktada yerde kaldı. Karar serbest vuruş! Mertens'in kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı gitti.

10' Fred'in savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Dzeko ceza sahasına Szymanski'ye çevirdi. Sebastian'ın şutu az farkla dışarı gitti.

4' Maximin sol kanattan harika geldi. Ceza sahası içinde Torreira'nın karşısında yerde kaldı. Karar korner.

1' Maximin sol kanattan çalımlarla geldi. Ceza sahasına girip çektiği şut defanstan döndü.

1' Dev derbi Atilla Karaoğlan'ın işareti ile başladı.

Fenerbahçe- Galatasaray maçı öncesi Ülker Stadı'nın tribünlerine İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin pankartı asıldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic,Mert,Çağlar,Djiku,Oosterwolde,İsmail,Fred,Tadic,Szymanski,Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera,Kaan,Sanchez,Abdülkerim, Jakobs,Torreira,Sara,Yunus,Mertens,Barış, Osimh

Sarı lacivertlilerde derbi öncesi tek eksik, tedavisi süren Bright Osayi-Samuel. Sakatlığı geçen Djiku ile yeni transfer Filip Kostic şans bulması halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kapalı gişe oynanacak Türk futbolunun klasiğinde 2100 sarı-kırmızılı taraftar deplasman tribününde yer alacak.