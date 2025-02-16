Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk etti.
Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Fred, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Kamil Piatkowski, Mamadou Fall, Cafu, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno Da Costa
Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Atakan Müjde, Gökhan Gül, Antonin Barak, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Can Keleş, Yaman Suakar, Josip Brekalo
Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü
Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 21 ve 71), Oğuz Aydın (dk. 52) (Fenerbahçe), Mamadou Fall (dk. 62) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Anderson Talisca (Fenerbahçe), Claudio Winck (Kasımpaşa)