Yeni sezon hazırlıkları kapsamında St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere Rusya’ya giden Fenerbahçe, buradaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Taktiksel çalışmalarla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Antrenmanın ardından konaklayacağı otele geçen sarı-lacivertliler, yarın Pari Premier Cup Turnuvası’ndaki ilk maçında Zenit ile karşılaşacak.