Temsilcimiz Fenerbahçe, deneyimli teknik adam Jose Mourinho önderliğinde Lugano elemesinin ardından Lille deplasmanından mağlubiyet ile dönerken bu akşamki hedefini ise galibiyet olarak belirledi.BURSA (İGFA) - Sarı Lacivertli ekip bu akşam oynanacak olan Lille maçında hedefi galibiyet olarak belirlerken play off aşamasında ise rakibini beklemeye aldı.

Maç ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Fenerbahçe’nin muhakkak bu akşam kazanmak zorunda olduğunu kaydetti.

‘’ERKEN GOL AVANTAJ GETİRİR’’

Erken bir golün kilidi açacağını belirten Ekmekçi, “Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi serüvenine devam edebilmek için Lille karşısında mutlaka kazanmak zorunda. Bunu yapabilecek elinde güçlü silahları var. Geçtiğimiz yıl kadroda yer alan Tadic, Dzeko ve Syzmanzski ile İsmail, İrfan Can gibi yıldızların yanına Maximin ve En Nesyri de eklendi. Özellikle Maximin’in kanattaki performansı sınıfı geçti. En Nesyri’de ise bir adaptasyon problemi var. Rekor bonservis ile transfer edilen Faslının golle yakın zamanda tanışamaması ‘Guiza Sendromu’ oluşturabilir… Bunun yanı sıra kanatların bugün işlevselliğini mutlaka artırması gerekiyor. Erken dakikalarda yenecek bir gol tamamen demoralizasyon yaratabilir. Fenerbahçe’nin bulacağı erken bir gol ise ciddi anlamda avantaj getirecektir.” dedi.