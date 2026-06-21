Aziz Yıldırım başkanlık adaylığını duyurduğunda teknik direktör planında Aykut Kocaman vardı. Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde Kocaman’ın da takım yapılanması için çalışmalara başladığı, deneyimli teknik adamın hem kamp programını hem de transfer listesini hazırladığı öğrenildi. Muriç’e yeşil ışık yakan Kocaman, sürekli yönetim ve teknik direktör değişiminden kaynaklanan endişeleri olan Guirassy’le de yaklaşık yarım saatlik görüntülü görüşme yaptı. Aykut hoca sol beke Leverkusen’in İspanyolu Alejandro Grimaldo’yu isterken, Mason Greenwood için de “Sıkışan maçları açar. Çok önemli katkı sağlar. İmkân varsa alınsın” raporu verdi.

KARTAL’IN GERÇEKLERİ

Ancak son anda teknik direktörlük görevine İsmail Kartal’ın getirilmesiyle transfer planlarında önemli değişiklikler yaşandı. Görüştüğü hoca adayının göreve gelmemesi üzerine Guirassy geri adım atarken, Fenerbahçe rotasını yeniden Alexander Sörloth’a çevirdi. Kartal’ın Brown’un ayrılması halinde sol bek tercihinin PSV’nin sambacısı Mauro Junior olduğu ortaya çıktı. İsmail Kartal da Aykut Kocaman gibi Greenwood’u isterken, sarı lacivertliler yine hocanın onayıyla sol stoper için Malang Sarr için girişimlerini hızlandırdı. Tercihleri yakın olsa da hocaların farklı duruşları değişime sebep oldu.

GÖZDESİ ATEŞ PAHASI

İsmail Kartal’ın gönlündeki stoper Min-Jae Kim. Ancak Güney Koreli savunmacının 10 milyon avroluk yıllık ücreti, Bayern Münih’in yüksek bonservis talebi transferi çıkmaz sokmuş durumda. Sarı lacivertlilerin artık öncelikli hedefi Malang Sarr.