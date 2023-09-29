İnegöl'ün 3. Lig temsilcisi Kafkasspor’un altyapısında yetiştirilen İnegöllü futbolcu Esat Mahmut Sönmez, süper lig deviyle anlaştı. Kafkasspor'dan yapılan açıklamada, 2007 doğumlu futbolcunun transferi için Fenerbahçeli anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kafkasspor altyapısında yetişen Esat Mahmut Sönmez, U-16'da Türkiye finallerinde şampiyon olan takımda büyük emekler verdi. Akabinde U-17 takımda da yer alan Sönmez'i Türkiye Şampiyonasında Fenerbahçe'nin scaout ekibi beğendi. Kafkasspor yönetimiyle görüşen Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri 2007 doğumlu futbolcuyu transfer etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzün 2007 doğumlu oyuncusu Esat Mahmut Sönmez'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştır.

Esat Mahmut Sönmez'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."