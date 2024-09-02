Bursa Devlet Tiyatrosu çatısı altında 1971 yılından bu yana adeta “Bursa’nın konservatuarı” olarak hizmet veren Feraizcizade Mehmet Şakır Efendi Gençlik Kurslarında takvim belli oldu.

BURSA (İGFA) - 19 ve 20 Ekim tarihlerinde AVP Sahnesinde yapılacak sınavda, 16-25 yaş arası adaylardan bir şiir okumaları, bir şarkı söylemeleri ve bir de tirad oynamaları istenecek ve sınavda başarılı olan adaylar 26 Ekim Cumartesi günü başlayacak kursa katılmaya hak kazanacak.

Genç yeteneklerin tiyatroyla tanışmalarını, tiyatro seyircisi yaratmayı ve tiyatro sevgisini yaymayı hedefleyen ücretsiz kursların adayları; fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile 18 Ekim Cuma gününe kadar AVP Halkla İlişkiler Birimine başvurabilecek.