FETÖ üyeliğinden ihraç edilen 5 hakim ile ile 2 Emniyet personeli ile aralarında tekne mürettabatı ile birlikte 8 sivil şahsın da olduğu “W.B." adlı tekneyle Muğla’dan yurtdışına kaçarken yakalandı.MUĞLA (İGFA) - İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarındaki "W.B." isimli tekne içerisinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen şahıslara yönelik “KISKAÇ-28” operasyonu düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

FETÖ üyeliğinden ihraç edilen Hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile Emniyet personeli Ü.B. ve K.B. “W.B." isimli tekneyle Muğla’dan yurtdışına kaçarken yakalandı❗️????İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; kamudan ihraç… pic.twitter.com/ta06Pzc5OX— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 17, 2024

Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce karadan ve denizden yapılan takip çalışmaları sonucu; "W.B." isimli teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığıyla koordineli olarak Muğla’nın Marmaris ilçesi Kadırga Koyu açıklarında durdurulan tekne içerisinde, örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olan ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan ihraç edilen; O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. isimli hakimler ile Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personelleri ve M.A., M.Y.E., M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı olan M.Ü., D.Ç.O., E.T. ve J.T.B. isimli şahıslar yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,4'ü Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Sahil Güvenlik ve Polisleri tebrik ederek, FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edeceğinin mesajını verdi.