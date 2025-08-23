Amaç net: Farkındalık oluşturmak ve hazırlık seviyesini yükseltmek. Dernek yönetimi, “Bu eğitimler kararlılıkla sürecek” mesajını verdi.

DESTEK BEKLENTİSİ ARTIYOR!

Fevziye Köyü Derneği Başkanı Mehmet Aydın, acil çözüm bekleyen ihtiyaçları şöyle sıraladı:

Fevziye Göleti’nin temizlenmesi

Yangın tankeri eksikliğinin giderilmesi

AFAD konteynerlerinin köyümüze öncelikli gönderilmesi



Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Valilik başta olmak üzere ilgili tüm kurumları bu konuda sorumluluk almaya ve hızlı destek vermeye çağırdı.

“Her dernek AFAD gönüllüsü yetiştirmeli, hazırlıklar güçlenmeli” diyen Aydın, tüm halkı bu bilinçlenme sürecine destek olmaya davet etti