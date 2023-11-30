Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı, başarı dolu bir performansla uluslararası sahnede adını daha da güçlendirdi. Galler ile 21 Kasım'da kıyasıya mücadele eden milli takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlayarak bir üst tura yükselme başarısını elde etti. Kasım ayında açıklanan FIFA dünya sıralamasında ise Türkiye, bir önceki aya göre bir basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti.

Milli takım, bu yükselişiyle ekim ayındaki çıkışını sürdürdü ve FIFA sıralamasında 1855 puanla lider durumda bulunan Arjantin'in hemen ardında kendine sağlam bir yer edindi. Fransa 1845 puanla ikinci sırada yer alırken, İngiltere ise 1800 puanla üçüncü sırayı korudu.