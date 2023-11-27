Fil Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl

2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl

3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

4- Termîhim bihicâratin min siccîl

5- Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

Fil Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.