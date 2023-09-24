Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika’yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı namağlup zirvede tamamladı.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: Agnieszka Michilic (POL), Andrew Cameron (CAN)
Türkiye: Eda, Elif, Derya, Aslı, Vargas, Hande, Gizem (L) (Cansu, Ayça, Kübra, Ebrar)
Belçika: Van Gestel, Lemmens, Martin, Straiger, Janssens, Krenicky, Rampelberg (L) (Demeyer, Van de Vyver, Avermaet, Cos)
Setler: 25-14, 25-20, 25-21
Süre: 1 saat 13 dakika