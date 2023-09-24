Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın'ın önderliğinde, mahalle muhtarları ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla ilk huzur toplantısını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan mahalle muhtarları ve ilgili birim amirleri, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın önderliğinde gerçekleştirilen Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda, ilçenin güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili sorunlar masaya yatırıldı.

Katılımcılar arasında gerçekleşen fikir alışverişi ve tartışmalar sonucunda, mahallelerdeki sorunların çözümü için ortak çaba gösterilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda hemfikir olundu. İlçede güvenlik ve huzurun sürdürülmesi için daha etkin adımlar atılması kararı alındı.

Huzur Toplantısı'nın düzenli olarak tekrarlanarak, ilçenin güvenliğini ve huzurunu korumaya yönelik çabalarını sürdüreceğini açıkladı.